Gelso di 130 anni danneggiato dal nubifragio

Shock a Cernusco, il nubifragio danneggia il gelso di piazza Matteotti, martedì sera un ramo del maestoso esemplare è caduto rovinosamente a terra, nessun ferito. "Per fortuna abbiamo il garante del verde - ironizza amaro il consigliere Claudio Gargantini (Gruppo misto) - questi incidenti nascono dalla mancanza di manutenzione. Per evitare danni del genere, servono le potature. E il gelso a fianco è infestato dalla Takahashia japonica: ancora peggio. Un parassita che rischia di propagarsi ad altre piante. Senza cura del patrimonio arboreo si finisce in emergenze, che non sono affatto tali". L’albero, imponente, è un vero e proprio monumento verde. Meta di turisti, ha 130 anni ed è uno dei pilastri del progetto architettonico di valorizzazione del passato industriale di Cernusco e delle sue filande firmato da Gilberto Oneto. Un pezzo di storia della città. Il gelso che attira per forza l’occhio dei passanti è un simbolo per tutti.Bar.Cal.