Milano Pride 2023, dopo il Lazio anche Regione Lombardia nega il patrocinio

Milano – Dopo la revoca da parte della Regione Lazio del proprio patrocinio al Roma Pride (salvo poi avanzare l’ipotesi di un nuovo dietrofront in caso di scuse), anche il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato una mozione di Luca Paladini (Patto Civico) che chiedeva, come avvenuto l'anno scorso, che un rappresentante della Regione Lombardia partecipasse al Milano Pride del 24 giugno in rappresentanza dell'assemblea lombarda indossando la fascia verde.

La votazione

Un passo indietro deciso dalla maggioranza di centrodestra dell'assemblea lombarda con 43 no, 23 sì e zero astenuti. Il presidente della giunta, Attilio Fontana, aveva lasciato, come nel 2022, la decisione al Consiglio sottolineando che l'assemblea del Pirellone “è sovrana”.

La polemica

"Nonostante le cose che poc'anzi ho sentito, qui nel consiglio regionale, da parte degli esponenti della destra, considero grave che nella nostra Regione si decida di non dare il patrocinio al Pride a cui partecipano centinaia di migliaia di persone, come faccio io stesso, per rappresentare la propria vicinanza e la propria comunanza nei confronti delle persone della comunità Lgbtq+ – commenta Onorio Rosati, consigliere Regionale di Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche in Lombardia –. Forse seriamente varrebbe la pena confrontarsi sui temi e non sulle fotografie di una manifestazione multicolore dove possono trovarsi differenti modi di rivendicare questi diritti. Mi stupisco che in questa Regione, dove si rivendica su tutte le sfere della vita di una persona la libertà di scelta, sia possibile farlo in tutto tranne che nella sfera personale dove si cerca di negare il diritto di amare una persona dello stesso sesso. Lo dico perché questa regione qui rischia di accomunarsi a quelle democrature autoritarie dell'Est Europa dove, non a caso, ci si accanisce proprio nella discriminazione delle comunità Lgbtq. Infine, mi preme qui segnalare, mi voglio rivolgere al presidente del Consiglio regionale, che la richiesta di patrocino è stata fatta, da parte di noi consiglieri, al suo ufficio di presidenza. La vostra risposta non è stata politica ma ci è stata recapitata invece dagli uffici della Regione Lombardia. Noi vorremmo, anche per il futuro, che ci fosse da parte vostra una chiara e motivata risposta politica”.