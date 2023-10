Palloncini, striscioni e partita di basket: Garbagnate ricorda Valentino Colia

Garbagnate Milanese (Milano) – Magliette bianche con la foto di Valentino, "il tempo passa il tuo ricordo no". Sul luogo dell'incidente mortale, in via Kennedy a Garbagnate Milanese, lo striscione "Ciao Vale ci mancherai", con le firme degli amici, di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene. Il lancio di palloncini blu, davanti al cimitero. La partita di basket nella palestra di via Varese, la stessa dove aveva tirato i primi canestri. E la raccolta di fondi per costituire un'associazione benefica a suo nome.

Striscione per Valentino Colia a Garbagnate Milanese

Il primo compleanno senza Valentino Colia è stata una giornata all'insegna del ricordo. Oggi Valentino avrebbe compiuto 16 anni. Ma non è stato così, "ti hanno strappato via ferocemente dalla tua vita, dalla nostra vita. Non doveva andare così, non dovevi andare via così", dice papà Raffaele. Lo scorso 17 luglio in via Kennedy mentre era in bicicletta con alcuni amici e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è stato travolto e ucciso da un furgone guidato da Bogdan Pasca, 32enne romeno, ubriaco e senza patente. Per non dimenticare Valentino, papà Raffaele, mamma Emilia e il fratello Nicolò, insieme all'Osl Basket Garbagnate hanno organizzato un corteo e una partita a basket tra l'Osl basket e Puntoebasket, le squadre dove il 15enne aveva giocato.

La partita tra Osl Garbagnate Basket e Puntoebasket in memoria di Valentino

Più di 200 persone hanno sfilato per le vie del paese, in prima fila per mano, i famigliari, poi gli amici, i compagni di scuola del centro di formazione professionale Salesiani di Arese dove Valentino frequentava il secondo anno corso di meccanica al centro di formazione, i compagni del basket e tantissimi famiglie. Il momento più commuovente davanti al cimitero, "auguri Vale, auguri amore", urla mamma Emilia rivolgendo lo sguardo al cielo mentre gli amici fanno volare i palloncini. In palestra lo striscione "sei la stella più bella che brilla nel cielo" e le maglie con il numero 9, quelle di Valentino, appese accanto. E per non dimenticare il progetto, "ci piacerebbe costituire un'associazione che porti il suo nome, per sostenere dei progetti di solidarietà. Oggi con la vendita delle magliette e dei biscotti abbiamo iniziato la raccolta di fondi", spiega il papà,

La tragica morte

La sera del 17 luglio 2023 intorno alle 22:00 Valentino era insieme ad alcuni amici e stava andando a prendere il gelato. In quel momento era in sella alla bicicletta insieme ad un'amica, stavano attraversando via Kennedy all'altezza delle strisce pedonali, quando su di loro è piombato il furgone guidato dal 32enne romeno. Un impatto atroce. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori Valentino era in arresto carciocircolatorio, dopo le prime manovre di rianimazione è stato portato all'ospedale san Gerardo di Monza, ma è deceduto poco dopo. Il suo investitore Pasca è stato arrestato in flagranza per omicidio stradale. Aveva un tasso alcolemico di 1,1 grammo/litro, era senza patente era alla guida di un furgone Ford Transit intestato ad una ditta di Paderno Dugnano dove lavora. Pasca era già stato denunciato per guida senza patente in tre diverse occasioni, e l'ultima volta nel 2020, anche in stato di ubriachezza.