Garbagnate Milanese: capitale di corsa e cammino

Consegnata la Bandiera azzurra a Garbagnate Milanese per il nuovissimo percorso “Run and walk“. Si tratta di una nuova occasione per fare sport sotto casa che è valsa alla città il riconoscimento di Anci e Federazione Italiana di Atletica Leggera quale "Città della corsa e del cammino" a consegnare la bandiera ha pensato Maurizio Damilano, campione olimpionico della marcia a Mosca 1980, in occasione della festa patronale festa patronale. "Un riconoscimento dell’impegno del Comune verso lo sport, la salute, il benessere e l’aggregazione tramite l’attività fisica", le parole della vicesindaca Simona Travagliati. Il tracciato, inaugurato con la Camminata In rosa, ben si presta alle esigenze di corridori e camminatori: due “circuiti” che possono sommarsi (uno di 560 metri, l’altro di 890, per un totale di 1.450 metri), sterrato il primo, nell’area del Parco del Bosco, in asfalto il secondo, che per un lungo tratto costeggia l’ampio Canale Villoresi nel Parco delle Groane, un’area che riveste grande valenza naturalistica, caratterizzata da una base argillosa che trattiene l’acqua in superficie creando una zona umida ideale anche per la fauna avicola. "Un’altra gemma per Garbagnate Milanese" sottolinea il sindaco Davide Barletta.

Monica Guerci