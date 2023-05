Gandini-Cedrati sfida a due per mille abitanti

Anche la piccola Calvignasco, poco più di mille abitanti a Sud-Ovest di Milano, è chiamata alle urne per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Due i candidati in corsa: il primo cittadino uscente Giuseppe Gandini, eletto una prima volta nel 2018, tenta il bis con la lista "Idee in comune"; a sfidarlo Patrizia Cedrati, portabandiera di "Calvignasco Libera". Sicurezza, viabilità, aree verdi e sviluppo del territorio sono solo alcuni dei temi che la nuova amministrazione si troverà ad affrontare e che già hanno caratterizzato la campagna elettorale di queste ultime settimane. "Mi ripresento per un secondo mandato con la mia lista, nella quale sono stati aggiunti nuovi elementi. Credo fermamente in questo progetto, lavoreremo sempre per raggiungere risultati concreti", sono le parole di Gandini, la cui cordata si propone, tra l’altro, la tutela e la valorizzazione del paese con un occhio all’ecologia e alle zone agricole. Gli sfidanti, dal canto loro, puntano a una maggiore manutenzione degli spazi pubblici e a portare in paese una ventata di novità. "Nel futuro - dicono gli attivisti di Calvignasco Libera - ci si dovrà focalizzare sui bisogni della persona, dei bambini, dei giovani, degli anziani e sull’ascolto delle loro necessità". A.Z.