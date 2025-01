La Galleria, star dei monumenti milanesi: centomila visitatori al giorno e 80 milioni di euro l’anno al Comune dagli affitti

Milano, 21 gennaio 2025 – In Galleria Vittorio Emanuele, il Salotto di Milano, ogni giorno passano oltre centomila visitatori, fra turisti e utilizzatori. Il dato è stato riferito dalla Confcommercio durante la Commissione consiliare per discutere le nuove regole per i concessionari a salvaguardia di decoro e identità del monumento, redatte dalla Soprintendenza, dopo il confronto con Comune e commercianti. Le nuove disposizioni, già illustrate dal Comune, si articolano in dieci principali capitoli e riguardano serramenti, insegne, arredi interni ed esterni, tende, uso di materiali, luci e colori, procedure autorizzative, iniziative di promozione commerciale. Saranno applicate a tutte le istanze dei concessionari non ancora autorizzate dalla Sovrintendenza e saranno inserite nei prossimi bandi di gara per gli spazi in Galleria.

La Galleria Vittorio Emanuele è uno dei luoghi della città più amati dai turisti da quando è stata inaugurata il 15 settembre 1867

Gioiello da tutelare

L'obiettivo è tutelare la Galleria bene storico che al Comune porta un introito di 80 milioni all'anno grazie agli affitti. Il Comune intende prendersi cura della Galleria a 360 gradi. "Siamo partiti con un appalto da circa un milione di euro per il restauro del corpo di fabbrica di via Marino – ha spiegato l'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte – uno dei cinque corpi che compongono il complesso monumentale. Lo scorso ottobre abbiamo poi stanziato ulteriori 5 milioni per finanziare interventi di manutenzione della Galleria. Questi dieci articoli ci garantiscono che la Galleria preservi la sua s obria eleganz a, anche con un utilizzo diverso rispetto al passato".

La sobria eleganza ottocentesca della Galleria, affacciata su piazza Duomo e su piazza Scala, lascia senza parole migliaia di turisti ogni giorno

L'intento delle nuove regole "è consentirne un uso che non arrechi danno a un patrimonio culturale della nazione – ha spiegato la sovrintendente Emanuela Carpani –, non solo milanese e valorizzarne la qualità unica".