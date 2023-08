Deraglia treno merci, chiusa fino al 16 agosto la galleria del San Gottardo: ritardi e cancellazioni per gli Eurocity

Milano – Resterà chiusa almeno fino al 16 agosto compreso la galleria di base del San Gottardo, il traforo di 57 chilometri dove ieri, all’altezza della località ticinese di Faido, è deragliato un treno merci.

I vagoni contenevano sostanze pericolose, che fortunatamente non sono uscite, tuttavia i danni sono ingenti e le Ferrovie federali svizzere (Ffs) hanno comunicato la chiusura del traforo ferroviario per almeno una settimana. Oggi, nel corso di una conferenza stampa in programma a Bellinzona, saranno forniti maggiori dettagli.

Lo stop alla ‘porta d’Europa’ ha serie ripercussioni anche sul traffico ferroviario italiano, nello specifico sugli Eurocity che collegano Milano con Basilea e Zurigo, e da qui con Francoforte e la Germania. Ieri i treni, deviati sulla vecchia linea, hanno accumulato fino a due ore di ritardi mentre questa mattina gli Eurocity a lunga percorrenza sono stati fermati a Chiasso. Ci sono anche soppressioni, dal momento che i treni a due piani non possono circolare sulla vecchia tratta.

"La circolazione permane fortemente rallentata – comunicava stamattina Treniutalia sul proprio sito – I treni Eurocity possono subire cancellazioni, essere instradati su percorso alternativo e registrare ritardi in territorio estero”.