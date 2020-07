Un’altra asta all’incanto per uno spazio di 60 metri quadrati in Galleria Vittorio Emanuele. L’appuntamento è mercoledì negli uffici comunali del Demanio di via Larga. In corsa ci sono cinque marchi: Porsche Design Italia srl (il marchio di abbigliamento e accessori legato alla casa automobilistica tedesca), Piquadro spa (pelletteria), Santoni spa (calzature), Damiani spa (gioielli e orologi di lusso) e Sergio Rossi Retail spa (calzature e accessori).

La base d’asta è di 289.935 euro per il canone annuo.

M.Min.