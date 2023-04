Galleria Campari: quando il brand è arte

Per una Pasquetta in perfetto stile red passion, apre al pubblico la Galleria Campari, il museo d’impresa che racconta il brand che ha portato l’aperitivo in tutto il mondo. Dalle 10.30 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) si potrà visitare il polo di viale Gramsci, inserito nell’headquarter dell’azienda, dove viene raccontata una storia lunga oltre 160 anni con un allestimento appena rinnovato. Ancora fino al 16 aprile si potrà ammirare la mostra “Depero Campari: il bianco e nero a colori“, che celebra il 130esimo anniversario dalla nascita dell’artista futurista Fortunato Depero e la sua decennale collaborazione con Campari. Oltre all’inedita esposizione, si potrà girare tra affiche originali della Belle Époque e manifesti e grafiche pubblicitarie dagli anni ‘30 agli anni ’90, firmate da importanti artisti come Marcello Dudovich, Leonetto Cappiello, Fortunato Depero, Guido Crepax, Bruno Munari, Ugo Nespolo. La.La.