Galà di Fondazione Ieo-Monzino 415mila euro donati alla ricerca

Ha raccolto 415 mila euro in una sera per la ricerca contro i tumori e le malattie cardiovascolari, il Christmas Gala organizzato dalla Fondazione Ieo-Monzino, creata trent’anni fa per supportare i due Irccs privati accreditati, rispettivamente monospecialistici in oncologia e cardiologia-cardiochirurgia. Attraverso un’asta silenziosa di accessori di moda e arredo, opere d’arte, gioielli, esperienze e cimeli sportivi, oltre alla cena alla quale hanno partecipato 700 ospiti con la regìa dell’ex pallavolista Rachele Sangiuliano, e, per il coté musicale, l’intrattenimento di Valentina Parisse, accompagnata dal suo chitarrista Fabio Garzia, e Candelaria dj. Ciliegina, una torta millefoglie firmata Iginio Massari.