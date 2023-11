Gadda, i ragazzi rimandati a casa: "Impossibile accedere ai locali"

Si camminava sui bancali e sulle assi di legno ieri mattina fuori dall’istituto Gadda, dove gli studenti alle 9 hanno ricevuto il messaggio: "Tutti a casa". "Per causa di forza maggiore e per diversi locali inagibili la scuola oggi è chiusa", la comunicazione dell’istituto superiore e del Comune. Di fronte all’ingresso, l’acqua arrivava alle caviglie. Aule allagate al piano seminterrato, oltre a tutta l’area del parcheggio da cui si accede alla scuola. Solo nella tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità davanti al Gadda e il mercato settimanale si è svolto regolarmente nella vicina piazza in via Oslavia.

Non mancano le polemiche: già a luglio e poi ancora ad agosto, durante le forti piogge, quel posteggio era diventato un vero e proprio lago. "Esondazione a parte, quando ci sono queste piogge eccezionali il parcheggio diventa un mare. Non è il caso forse di mettere mano a quel parcheggio?". Polemiche, in tutto il Nord Milano, anche sullo stato di manutenzione del letto del torrente e sulla situazione dei tombini. "Ha piovuto. Tanto, intensamente, ma ha piovuto meno di una giornata intera. E le città si sono ridotte in questo modo: tre ore per andare da Muggiò a Sesto". Autobus deviati, auto ferme, quasi tutti i sottopassi chiusi e riaperti solo in giornata, come quello tra le vie Generale Dalla Chiesa e via dell’Industrie sempre a Paderno che ha visto l’intervento della protezione civile. Un automobilista è stato anche salvato dai pompieri: era rimasto bloccato nel sottopassaggio di Palazzolo, da solo è salito sul tetto della vettura e ha aspettato l’arrivo dei vigili del fuoco che lo hanno recuperato. I residenti del quartiere si sono "difesi" alzando le paratie per proteggere porte e cancelli. L’altra città che ha subìto l’esondazione del Seveso è stata Cusano, soprattutto lungo il ponte di via Cappellini e nel tratto di via della Pace. A Cinisello disagi infiniti con la viabilità. Laura Lana