Milano, allerta sicurezza per il G7 dei trasporti: "Il momento geopolitico impone attenzione elevata”

Milano – "Il delicato momento geopolitico internazionale impone un'elevata attenzione per le misure di sicurezza da attivare, anche in relazione al luogo dove si svolgerà la riunione dei Ministri e ai siti interessati dagli eventi collaterali situati nel pieno centro cittadino milanese”. Questo il punto emerso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto questa mattina in prefettura dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e in cui tra gli argomenti all'ordine del giorno, “si è rivolta una particolare attenzione al focus delle misure necessarie a garantire la piena sicurezza della riunione ministeriale Trasporti del G7” in programma nelle prossime settimane.

L’evento si svolgerà dall'11 al 13 aprile a Milano, a Palazzo Reale, ed è prevista la partecipazione dei sette Ministri dei Paesi membri e delle sette delegazioni ufficiali. “Nel corso del comitato è stata condivisa la strategia per garantire la massima sicurezza alle autorità”, fa sapere la prefettura di Milano.