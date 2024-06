Furto a Milano coordinato con delle cuffie wireless, arrestati un uomo e tre donne: ecco come agivano

Tre donne e un uomo sono stati arrestati venerdì pomeriggio in corso Buenos Aires a Milano per furto aggravato in concorso. Tutta l’azione è stata osservata, intorno alle ore 16, dagli agenti della Squadra mobile impegnati nel contrasto di reati predatori. Sono finiti in manette un colombiano di 51 anni, una cittadina cilena di 52 anni e due colombiane di 35 e 52 anni.

Ad insospettire i poliziotti è stato l’uomo: era fuori da un negozio con degli auricolari wireless e sembrava che stesse parlando con qualcuno all’interno, dato che continuava a guardare tra le corsie. Il piano era ben coordinato: mentre due donne stavano tenendo occupata la cassiera acquistando alcuni vestiti a basso costo, la terza distraeva l’addetto alla sicurezza facendogli diverse domande. In quel breve lasso di tempo, l’uomo è entrato, ha afferrato uno smartphone da uno degli scaffali vicino all’ingresso – rivelatosi poi di proprietà del vigilante – ed è uscito velocemente dal negozio.

Dopo alcuni cenni d’intesa, anche le donne hanno lasciato il negozio. A quel punto, i poliziotti, appostati a distanza, sono intervenuti e li hanno fermati in piazzale Bacone, all’angolo via Paracelso. L’uomo, che indossava a tracolla un marsupio schermato artigianalmente con dei fogli di alluminio, è stato trovato in possesso del cellulare rubato pochi istanti prima, mentre la trentacinquenne ha tentato di disfarsi di un dispositivo a forma di uncino e di una calamita utilizzata per rimuovere le etichette anti-taccheggio dalla merce.