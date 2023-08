Ladro in casa dei nobili Antonius Furstenberg e Matilde Borromeo: scoperto dai domestici

Milano, 4 agosto 2023 – Tentato furto in abitazione ieri, giovedì 3 agosto, alle 8 in un appartamento su due piani dei coniugi Antonius Hugo Egon Prinz zu Furstenberg e Matilde Borromeo, in zona Sant'Ambrogio.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, un giovane marocchino, già noto alle forze dell'ordine con diversi alias e destinatario di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, è entrato da una finestra dell'abitazione, lasciata aperta: i proprietari, di 38 e 39 anni, discendenti delle due casate nobiliari tedesca e italiana, non erano in casa perché in vacanza, ma all'interno c'era una coppia di domestici filippini.

Il ladro ha iniziato a rovistare dappertutto, infilando in alcuni sacchi soprammobili, monili e altri oggetti, ma è stato scoperto dai due, che hanno chiamato il 112 e lo hanno bloccato in attesa dell'arrivo dei militari della Compagnia Duomo.

Il ventenne nordafricano, con piccoli precedenti di polizia alle spalle, è stato arrestato e portato in camera di sicurezza: in tasca aveva un anello appena rubato. Stamattina il giudice della direttissima ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare della custodia in carcere. La refurtiva è stata interamente restituita ai legittimi proprietari.