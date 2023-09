Milano, svaligiano le auto da oggetti e borse di lusso durante la Settimana della Moda: arrestati

Rubavano oggetti e borse di lusso dalle automobili durante le serata della Settimana della Moda a Milano. Per questo una coppia di cubani – un uomo e una donna – di 36 e 41 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dalla polizia.

I due ladri sono stati avvistati da una pattuglia in borghese della Squadra mobile e seguiti per buona parte della serata finché hanno provato a portare via oggetti e beni appena acquistati dalla vettura di uno straniero, un suv Bmw parcheggiato in via Marina con targa ucraina.

I due stavano trasportando sulla loro auto oggetti e borse di lusso per un valore di circa 15 mila euro quando sono stati arrestati in flagranza. Sospettati di altri furti avvenuti il 17 luglio e l'11 settembre scorsi.

Erano già stati arrestati il 13 agosto 2023 dai carabinieri, a Sirmione (Brescia), e il 16 settembre indagati, sempre dai carabinieri, a Como. Ora l'uomo si trova nel carcere di San Vittore a Milano, la donna, incinta, è ai domiciliari.