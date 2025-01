Milano, furti e rapine nelle stazioni: due arresti a Lambrate e Centrale

Milano – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di 28 anni per rapina impropria ed un cittadino libico di 34 anni per furto aggravato.

La mattina del 31 dicembre, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Lambrate, sono stati contattati dal centro operativo per una lite in corso al binario 7, dove i poliziotti hanno identificato e bloccato il 28enne, il quale poco prima si era impossessato di una bicicletta e colpito il proprietario in volto. I poliziotti hanno arrestato il nigeriano e l'hanno accompagnato presso il carcere di San Vittore.

Nella mattinata del primo gennaio, gli agenti della Polizia Ferroviaria all'interno della stazione di Milano Centrale, dopo essere stati allertati dalla Sala operativa in merito a un furto di una borsa ai danni di una donna, hanno identificato il 34enne e l'hanno arrestato per furto aggravato accompagnandolo presso il carcere di San Vittor