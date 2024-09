Furto di borse al mercato di via Benedetto Marcello: arrestati i banditi con gli auricolari

Milano, 28 agosto 2024 – Comunicavano fra loro con auricolari wireless per scambiarsi informazioni sulle prede da colpire, ma anche per ragguagli sull’eventuale presenza di forze dell’ordine.

Un colombiano di 51 anni e due cubani, di 41 e 30 anni, sono stati arrestata dagli agenti della squadra mobile con l’accusa di furto aggravato in concorso. Teatro della loro impresa, finita nel mirino della polizia, il mercato del martedì di via Benedetto Marcello.

Polizia (Archivio)

L’avvistamento

Il terzetto è stato notato in zona Stazione Centrale, proprio mentre i suoi componenti si scambiavano informazioni via auricolare sui turisti in arrivo e sui loro effetti personali. Uno degli stranieri, in particolare, ha colpito gli agenti: si trattava del cinquantunenne, già arrestato lo scorso 31 maggio in corso Buenos Aires, sempre per un furto con destrezza.

I poliziotti hanno preso a seguire i tre che, passando per via Petrella, hanno raggiunto via Benedetto Marcello, affollata di bancarelle e clienti per il mercato del martedì. Qui continuavano nella loro operazione di “osservazione” dei potenziali obiettivi.

L’attacco

A un certo punto i tre hanno adocchiato un’auto parcheggiata nelle vicinanze di uno dei banchi di prodotti alimentari. Qui sono entrati in azione. Il trentenne ha iniziato a porre domande insistenti al titolare della bancarella, mentre il cinquantunenne si è piazzato tra le due file di banchi, in modo da poter avere un’ottima visuale che gli consentisse di scoprire un’eventuale presenza degli agenti e, successivamente, di avvisare i complici.

A entrare in azione è stato il terzo uomo, il quarantunenne che, dopo aver aperto la portiera dell’auto, si è impossessato di due borse, cercando di allontanarsi in direzione di via Petrella.

L’intervento

Qui ha trovato ad attenderlo gli agenti. Ha cercato di ripararsi la fuga, colpendoli con calci e gomitate, ma è stato bloccato in via Tadino. Stessa sorte è toccata ai complici, inseguiti e acciuffati in via Benedetto Marcello. Per i tre è scattato l’arresto (per il 41enne anche una denuncia con l’accusa di lesioni personali). Le borse sono state restituite al loro proprietario.