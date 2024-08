Valchiavenna, in una sola notte raid dei ladri in 4 hotel: "Bisogna aumentare i controlli"

Madesimo (Sondrio) – Una raffica di furti ha sconvolto la quiete della località turistica valchiavennasca. Nella notte tra domenica e lunedì, una banda di ladri ha fatto razzia in alcune strutture alberghiere di Madesimo rubando anche un van, appena acquistato dal proprietario di uno degli hotel razziati e fortunatamente rinvenuto nel pomeriggio di ieri nei boschi di Bette, a Chiavenna. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, prontamente allertati nella mattinata di lunedì dai proprietari degli alberghi che hanno subito i furti. Difficile mandar giù un furto.

«Nella notte tra domenica e lunedì – spiega la signora Fabiola, titolare del Boscone Suite Hotel di Madesimo dove i ladri per trasportare la refurtiva hanno fatto sparire anche il van che è stato abbandonato ad alcuni chilometri di distanza - ci siamo ritrovati questa bruttissima sorpresa. I ladri sono entrati, secondo quanto rilevato dalle telecamere, tra le 3.30 e le 4 del mattino e ci hanno sottratto 2700 euro in contanti, ma soprattutto hanno rubato il van che utilizziamo come navetta per portare in giro gli ospiti dell’hotel. Sono scesi nel garage e se ne sono andati. Potrebbero aver usato il mezzo per poi scendere a valle e svaligiare altre strutture. A noi non è rimasto altro che avvisare i carabinieri e denunciare l’accaduto".

Il raid di domenica notte a Medesimo fa seguito ai colpi che qualche giorno fa hanno destato allarme in Valmalenco. "Non sarebbe affatto male se si riuscisse ad avere qualche pattugliamento - prosegue la titolare dell’hotel preso di mira - Ovviamente c’è molto rammarico, stiamo cercando di mandar giù una situazione veramente spiacevole, per usare un eufemismo. Per fortuna il nostro van è stato ritrovato, anche se adesso è stato messo sotto sequestro, speriamo di poterlo riavere al più presto".

Il Boscone non è stata l’unica struttura “visitata“ in Valchiavenna nella stessa nottata. Sempre a Madesimo, in pieno centro, c’è stato un furto, pare che la cifra si aggiri intorno ai 15mila euro in contanti, all’Hotel Andossi mentre al Meridiana, pare, i ladri non sono riusciti nell’intento perché qualcuno si è accorto e loro si sono dati alla fuga. E nel tragitto la banda avrebbe effettuato un altro raid all’hotel Oriental, nella vicina Campodolcino, prima di dileguarsi nel nulla.