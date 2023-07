Furgone tampona un mezzo pesante Schianto sulla A4, 40enne perde la vita

di Roberta Rampini

Ancora un tamponamento mortale, ancora una volta nel tratto urbano della A4 Torino-Venezia. È successo ieri intorno alle 11.30 tra Pero e la barriera di Certosa, all’altezza di Cascina Merlata, in direzione Milano. La vittima è un uomo di 40 anni, residente a Torino. Secondo quando ricostruito dalla polizia stradale di Torino, l’uomo era a bordo di un furgone quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe tamponato violentemente un mezzo pesante che lo precedeva. L’impatto non ha lasciato scampo al conducente del furgone. Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, con un’ambulanza di Rho Soccorso e un elicottero, i vigili del fuoco di Milano e la polizia stradale. Al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 40enne. Illeso invece il conducente del mezzo pesante, un 57enne di Lecco.

Per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire, la carreggiata è stata chiusa in direzione Milano e si sono registrati rallentamenti. Si tratta dell’ennesimo incidente stradale mortale avvenuto su quel tratto di strada che attraversa il territorio di Rho e Pero. Lo scorso 8 giugno in un maxi tamponamento avevano perso la vita due donne di 86 e 53 anni, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Prima e dopo la barriera della Ghisolfa negli ultimi mesi sono state molte le vittime della strada: il 31 gennaio in seguito a un tamponamento violento un camionista di 40 anni è morto all’altezza dell’uscita di viale Certosa. Alla guida del suo mezzo ha tamponato un’autocisterna perdendo la vita sul colpo. Sabato 18 febbraio Laura Amato 54 anni e Claudia Turconi 60 erano ferme al casello alla barriera della Ghisolfa, stavano pagando prima di imboccare l’autostrada direzione Torino quando una Lancia Musa condotta da un 39enne gli è piombata contro. Il 22 febbraio ha perso la vita Beatrice Dell’Orto dopo l’impatto tra il suo Volkswagen Caddy e un camion. Il 3 marzo Antonella Rossetti, 58 anni, e la nipote Loredana Raimondo di 15 anni perdono la vita in un tamponamento. Il 29 maggio a morire sulla A4, nel tratto urbano tra Pero Fiera Milano e l’uscita di viale Certosa è un ragazzo di 25 anni. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia stradale il 25enne era alla guida di un furgoncino quando ha tamponato un mezzo pesante, carico di bombole d’ossigeno.