Furgone senza targa. Inseguimento a Gaggiano

L’inseguimento è partito da Gaggiano, dove gli agenti dell’Unione Fontanili avevano notato un furgone con le targhe oscurate e tre persone a bordo a volto coperto, ed è finito al campo nomadi di via Negrotto a Milano. Qui gli operatori dei Fontanili sono stati bloccati da una barricata costruita dagli occupanti del campo con carriole, carrelli e lavatrici e sono stati accerchiati dagli abitanti. Uno di loro si è posizionato con l’auto per bloccare la via di uscita, una stradina sterrata da cui è uscito poi il furgone, facendo perdere le proprie tracce. Appena i carabinieri di Milano sono intervenuti con cinque equipaggi a sostegno degli agenti, gli abitanti si sono dati alla fuga. Gli operatori sono riusciti a identificarne alcuni, tra cui l’uomo che aveva provato a bloccare la strada: è stato denunciato. Le indagini, con l’aiuto delle telecamere del territorio che hanno inquadrato il furgone in fuga, sono in corso per individuare anche i tre a bordo che avevano scassinato un’auto a Gaggiano.

Francesca Grillo