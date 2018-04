Milano, 15 aprile 2018 - Dal 17 al 22 aprile, a Milano, tornano il Salone del Mobile e il Fuorisalone. Per la prima volta la Regione Lombardia aprirà i propri spazi istituzionali per promuovere i giovani talenti e accogliere cinque iniziative, gratuite e aperte al pubblico, che racconteranno la creatività e le eccellenze del design lombardo.

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana ha spiegato che "arte e design saranno ospiti d'eccellenza in alcuni dei più scenografici luoghi della Regione": Palazzo Lombardia, il suo Belvedere al 39esimo piano e la piazza al coperto all'interno. Il Belvedere, in particolare, ospiterà una mostra con i 20 oggetti vincitori del Premio Adi Compasso d'Oro, mentre in piazza sarà esposto l'installazione dell'artista Stefano Rossetti vincitore della manifestazione 'Milan col couer in man!'. L'inaugurazione è prevista per martedì pomeriggio, alla presenza del governatore stesso.