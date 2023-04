Fuori casa 4 famiglie e via in parte interrotta

Quattro nuclei familiari fuori casa e via parzialmente interrotta al transito automobilistico: così ha disposto, al termine delle perizie, un’ordinanza comunale a margine del pauroso incendio che l’altro pomeriggio ha distrutto un alloggio all’ultimo piano di via Agnese Pasta, nel cuore del centro storico. Delle sei famiglie evacuate al divampare delle fiamme solo due, al termine dei rilievi dei vigili del fuoco, hanno fatto rientro nel loro alloggio. Restano fuori i residenti del grande appartamento all’ultimo piano devastato dalle fiamme e quelli di altri tre limitrofi. Prima di tornare agibili, i locali dovranno essere messi in sicurezza. L’ordinanza firmata dalla polizia locale, che concerne anche il divieto di passaggio, resta in vigore sino al 23 aprile, ma i termini potrebbero essere prorogati, qualora permanesse la situazione di rischio. È ancora dunque drammatico lo scenario nella via centrale dove, intorno alle 17 dell’altro pomeriggio, forse una scintilla dalla canna fumaria ha dato il via al terribile rogo ai piani alti. Sono state necessarie ai vigili del fuoco ore di lavoro per domare le fiamme. Nessun ferito, fortunatamente. Poco prima che le fiamme avvolgessero l’alloggio, due agenti della polizia locale hanno tratto in salvo madre e figlia che si trovavano nell’appartamento all’ultimo piano. M.A.