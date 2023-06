Fuoco alla Trilogy tower Danni ai piani 13 e 14

L’allarme è scattato poco prima delle 17, quando agli sguardi non potevano sfuggire le fiamme e la nuvola grigia di fumo che avvolgeva la torre di 15 piani di via Gallarate alla periferia nord ovest della città. Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare su uno dei balconi del 13esimo piano di una delle tre “Trilogy Towers” e successivamente si sono estese all’interno e al piano superiore. Sono intervenute 9 squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo in poco tempo dopo aver evacuato il grattacielo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Primi ad arrivare, gli agenti motociclisti di polizia locale del Comando Zona 8 che si sono fiondati in via Gallarate dopo aver notato il fumo. In base a quanto appreso, gli alloggi interessati sono al momento in fase di arredamento e non ancora abitati. Il complesso è composto da tre torri per un totale di 101 appartamenti realizzati da AbitareIn.M.V.