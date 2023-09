Fumo dal Frecciarossa Brindisi-Milano arrivato in stazione Centrale

Milano – Fumo da un treno Frecciarossa, i vigili del fuoco intervengono in stazione Centrale. È successo questa sera, intorno alle 19: dal Frecciarossa Brindisi-Milano in arrivo sul binario 19 si è sprigionato del fumo proveniente dalla carrozza numero 4. Sul posto una ventina di pompieri, per i sopralluoghi necessari per stabilire le cause che hanno fatto sprigionare il fumo. Il treno, contrariamente a quanto comunicato in precedenza dai soccorritori, era vuoto al momento dell'incidente. Lo ha reso noto Ferrovie dello Stato.