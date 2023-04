Fugge, sperona la polizia locale e viene arrestato

Ore di follia in centro città. Un automobilista non si è fermato all’alt della polizia locale. Durante la fuga ha speronato due auto dei vigili e poi è stato bloccato. Il conducente è sceso e ha aggredito gli agenti ma è stato arrestato. Tutto ha avuto inizio domenica pomeriggio nel cuore di Rozzano, nel quartiere popolare, quando una Lancia Ypsilon condotta da un giovane del posto non si è fermata all’alt della polizia. Alla vista della pattuglia il conducente anziché rallentare ha accelerato improvvisamente, dandosi alla fuga. Il tutto alla presenza di decine di passanti che nella giornata di sole affollavano le vie cittadine.

Gli agenti della polizia locale hanno iniziato l’inseguimento che è proseguito lungo via dei Missaglia per terminare in territorio milanese al quartiere ‘Le terrazze’ della zona del Gratosoglio, dove l’auto è stata bloccata. Il conducente, poi identificato come L.P., pregiudicato di 27 anni, una volta sceso dalla sua auto ha reagito al controllo tentando di aggredire e spintonando e insultando i due militari di servizio per aprirsi una via di fuga. A bordo dell’auto, su cui l’uomo viaggiava da solo, non è stato trovato nulla: né droga né armi. Ancora non sono chiari i motivi della fuga anche se non viene escluso che durante l’inseguimento possa aver gettato droga o altro dall’auto in corsa. Unica certezza che il giovane è un noto balordo del posto. Purtroppo fatti simili sono frequenti. Quotidianamente gli agenti della polizia locale che pattugliano il territorio rozzanese attraversato da importanti arterie stradali hanno a che fare con controlli turbolenti. Il 26enne è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e posto, dopo la direttissima, agli arresti domiciliari.

Mas.Sag.