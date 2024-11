Frontale tra due auto, la terza le tampona: due feriti, traffico in tilt

Un frontale fra due macchine e una terza che le tampona finendo fuori strada: due feriti e traffico in tilt sulla Sp 121 a Cernusco per l’incidente che ieri alle 6.30 ha paralizzato l’area per un paio d’ore. Per fortuna chi era alla guida dei primi due mezzi, un 24enne e un 53enne, se la caverà. La collisione è avvenuta nel tratto che collega la città a Carugate e sbocca al centro commerciale Carosello, chiuso per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine e la rimozione dei mezzi.

La chiamata con la richiesta di intervento è scattata all’alba e l’Agenzia regionale d’emergenza e urgenza ha inviato due ambulanze e due automediche in codice rosso, ma la situazione era meno grave del previsto.

Gli automobilisti sono stati accompagnati in codice giallo al San Gerardo di Monza. Le cause dello scontro sono al vaglio della polizia locale. Alle due auto se ne è aggiunta una terza che non ha potuto evitare l’impatto. Bar.Cal.