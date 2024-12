Frontale fra due auto sulla Provinciale 179. Due feriti in ospedale

Scontro frontale fra due auto nel cuore della notte, due feriti in ospedale. Uno dei due, un 31 enne di Gorgonzola, è stato trasferito in codice rosso, le sue condizioni sarebbero stazionarie. L’incidente è avvenuto alle tre del mattino di ieri sulla strada provinciale 179 a Basiano, all’incrocio con la via Roma. I due feriti sono il 31 enne gorgonzolese, che viaggiava su una Citroen C2, e un 25 enne di Trezzano Rosa, a bordo di una Toyota Aygo. Sul posto poco dopo lo schianto sono intervenuti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri di Trezzo sull’Adda, i rilievi sono in carico alla stazione di Vaprio. Sulla dinamica, solo ipotesi. Sarebbe stata la Citroen, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ad invadere la corsia andando a scontrarsi contro la seconda utilitaria, che procedeva in senso opposto. La ricostruzione è tuttavia ancora in corso. I due feriti sono stati soccorsi sul posto e poi trasferiti in ospedale: il 31 enne al Papa Giovanni di Bergamo, il 25 enne in codice giallo al San Raffaele. Le operazioni di rilievo, e poi di rimozione dei mezzi, si sono protratte per diverse ore. Entrambe le autovetture rimangono sotto sequestro per ulteriori accertamenti e perizie.M.A.