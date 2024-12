Frontale con l’autobus. Feriti l’autista della Zani e due ragazzi giovanissimi

Scontro frontale fra utilitaria e bus, lo scenario è da strage sfiorata, ma non, fortunatamente, il bilancio finale: tre i feriti in ospedale in codice giallo, e non in pericolo di vita. Sono l’autista 49enne del bus della società di autotrasporto Zani e i due occupanti del secondo veicolo, una Mini Cooper, rispettivamente di 20 e 18 anni. Uno di loro è rimasto incastrato nelle lamiere della macchina, per estrarlo è stato necessario un delicato intervento dei vigili del fuoco.

Sulla dinamica dello scontro frontale, avvenuto poco prima dell’ora di pranzo di ieri a Cernusco in via Guido Miglioli, località Villa Fiorita, ricostruzione ancora in corso e solo ipotesi: fra le altre quella che sia stata proprio l’auto, per ragioni ancora da chiarire, a invadere la corsia opposta e a centrare il mezzo pesante. Ulteriori dettagli potrebbero essere forniti dai filmati di telecamere di sorveglianza che a quanto risulterebbe monitorano la viabilità su questo tratto di strada. Tutti e tre i feriti, trasportati agli ospedali San Gerardo di Monza (i due ragazzi dell’auto) e all’ospedale di Cernusco (il conducente del bus), erano coscienti al momento del carico sui mezzi di soccorso. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. La chiamata di soccorso al 112, che ha condotto sul posto 4 ambulanze, automedica, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale è arrivata poco dopo mezzogiorno dalla via Miglioli, una laterale che collega con la stazione della metropolitana di Villa Fiorita. Sul posto soccorritori e inquirenti hanno trovato il bus con il muso schiacciato e l’auto bianca accartocciata sul davanti contro il guardrail al lato opposto della strada. Anche l’autobus ha colpito lateralmente il guardrail sulla destra, forse nel tentativo di evitare impatto. A bordo del mezzo di trasporto, a quanto risulta, il solo conducente. A bordo della vettura, che dopo l’impatto con il bus ha carambolato sulla carreggiata per finire poi contro il guardrail, due giovanissimi, uno dei quali incastrato fra le lamiere. Le operazioni di soccorso sono durate tutto il tempo necessario a verificare le condizioni dei feriti e a estrarre il ventenne dall’auto. Poi i rilievi, al termine dei quali il carro attrezzi ha rimosso i mezzi incidentati, che restano a disposizione degli inquirenti per ulteriori verifiche. I rilievi e l’indagine sono in carico alla stazione dei carabinieri di Cernusco sul Naviglio.