Frenata Diavolo. Inter capolista

Si complica la rincorsa playoff per la Primavera del Milan di Ignazio Abate. Mercoledì 1 maggio, i rossoneri hanno recuperato (e perso) la sfida con il Bologna: 2-1 per i rossoblù grazie alla doppietta di Ebone, poi il palo di Camarda e il timbro di Bonomi ad accorciare le distanze. Con tre giornate ancora da giocare, il Diavolo è staccato di 2 punti da Sassuolo e Torino, al sesto e quinto posto, ossia i primi piazzamenti possibili in ottica post season. Lunedì 6 maggio, alle 15, trasferta a Lecce. Playoff già blindati dall’Inter, prima a +3 dalla Roma, che cerca l’ultimo guizzo per evitare il primo turno, visto il distacco di otto punti dall’Atalanta terza. Domani, in casa (alle 15), arriva il Verona, nono e a -6 dai playoff. L.M.