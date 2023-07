Frattura nel Pd: Ginelli esce, Papetti entra a San Donato

"Resto fedele al Pd, nei cui valori e ideali continuo a riconoscermi, ma la rimozione dalla Commissione “territorio” è motivo di grande rammarico". Per volere dei vertici locali del suo stesso partito, i dem, Gianfranco Ginelli (nella foto), ex vicesindaco e assessore all’Urbanistica, oggi consigliere comunale di minoranza, ha dovuto lasciare la Commissione consiliare dedicata ai temi urbanistici, della quale faceva parte, a favore della collega Chiara Papetti, che gli è subentrata. L’avvicendamento è stato ufficializzato l’altra sera, durante l’ultima seduta del consiglio comunale prima della pausa estiva. "Da quasi un anno Ginelli rifiuta di confrontarsi e collaborare col gruppo consiliare e il circolo del partito", così il capogruppo consiliare Francesco De Simoni e il segretario locale del Pd Alessandro Grillo avevano, già nei giorni scorsi, motivato la scelta di procedere alla sostituzione, rimarcando anche l’assenza di Ginelli alle riunioni della commissione "territorio". Secondo il diretto intëressato, invece, a dare fastidio sarebbero state "alcune posizioni da me assunte, non ultima la radicale contrarietà all’ipotesi di uno stadio del Milan a San Donato. Ho cercato a più riprese un dialogo con la sezione locale del partito, ma evidentemente la volontà di confrontarsi non c’è stata. Visto anche il mio passato da assessore all’Urbanistica, quella di allontanarmi dalla Commissione “territorio” è una scelta miope".

"Questa decisione - prosegue - rappresenta inoltre un precedente pericoloso, che potrebbe ripresentarsi ogniqualvolta un consigliere comunale, di qualunque schieramento, non dovesse essere del tutto in linea con le posizioni del proprio capogruppo". La querelle è destinata a proseguire, dentro e fuori il Municipio. Intanto, l’ex vicesindaco ha incassato la solidarietà del gruppo "Sandonatoinsieme", che gli ha espresso vicinanza umana e politica.

Alessandra Zanardi