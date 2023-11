Francesco Mandelli dona il sangue: “Vinco la paura dell’ago per fare qualcosa di bello per gli altri”

Dopo il primo appello di Fedez (seguito con tanto di testimonianza sui social da Chiara Ferragni) il centralino di Avis è stato letteralmente sommerso di telefonate. Ora i vertici dell’associazione Associazione Volontari Italiani del Sangue sperano che il video appello dell’attore comico Francesco Mandelli, diventato celebre grazie alla serie “I Soliti Idioti”, possa avere lo stesso effetto.

Alcuni frame dal video pubblicato da Avis con Francesco Mandelli che dona il sangue

A dare ancora più forza al gesto d’amore verso il prossimo dell’attore è il suo terrore per gli aghi (nelle prime battute del video si può sentire il volontario che sta eseguendo il prelievo dire al comico: “Sei un fifone, hai paura dell’ago, però sei qua”, con un Mandelli visibilmente preoccupato che si limita ad annuire).

Ed è proprio da questa ammissione che parte l’appello di Francesco Mandelli: “Sono qua, intanto perché le paure bisogna vincerle, tutte, bisogna superarle. E poi dentro di me c'è la sensazione e la certezza che con un gesto piccolo come questo che ti toglie veramente pochissimo tempo fa, puoi fare qualcosa di importantissimo per gli altri. Quindi ogni tre mesi vengo qua, vinco la paura dell'ago e faccio qualcosa per gli altri di bello”.

Un video pubblicato da Avis anche per dare ulteriore slancio all’iniziativa “Dona il sangue, salva la vita” in programma per sabato 18 novembre in piazza Duomo a Milano. Sempre con l’aiuto e la sponsorizzazione di Fedez e della sua fondazione, il Civis, il Coordinamento Interassociativo dei Volontari Italiani del Sangue che riunisce Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres, allestirà dalle 8:30 alle 16:30 nella piazza di fronte all’iconica cattedrale cittadina un “villaggio del donatore” con l’obiettivo di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni che, sulla base dei recenti dati nazionali, sono sempre meno propense a donare.