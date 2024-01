"Fragilità, baby gang, ritiri: attenzione agli adolescenti"

"In questo momento storico il garante rileva un’attenzione non sufficientemente adeguata a pensare, progettare, sostenere una politica cittadina per gli adolescenti". Nell’ultima relazione di Silvio Premoli (foto), garante dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza, l’appello a concentrare più forze e risorse per i più giovani, peché "a fronte del lavoro quotidianamente portato avanti da quanti si occupano di adolescenti nella città di Milano, non si può non evidenziare la sproporzione tra risorse a bilancio, strumenti e bisogni".

Il garante inquadra così la sfida: "La situazione dell’adolescenza in quest’epoca postpandemica è segnata, anche nella nostra città, da fenomeni preoccupanti: le neuropsichiatrie infantili denunciano tassi di sofferenza psichica diffusa mai visti prima, con percentuali di situazioni gravi talmente alte da non consentirne la presa in carico; baby gang ed episodi di violenza tra adolescenti si moltiplicano; le conseguenze dell’isolamento in famiglia e della scuola a distanza ancora non sono state suffcientemente esplorate". Pur registrando "positive iniziative promosse dal Comune di Milano tese a riconnettere pezzi dell’amministrazione che si occupano di adolescenti" la situazione resta complessa e "richiede investimenti e risorse, innanzitutto di pensiero, decisamente superiori". Di qui la raccomandazione di istituire un tavolo dedicato alla costruzione di una politica cittadina per l’adolescenza e "spazi di consultazione e di decisione stabili per gli adolescenti". Si.Ba.