Furto dentro Dolce&Gabbana. I ladri prendono la borsa Vuitton (con 16mila euro) a una turista

Milano – Furto con destrezza da Dolce& Gabbana nel cuore della City. Ma la manovra non è riuscita bene e le due ladre sono state viste e bloccate dalla security e accompagnate in questura. Hanno rubato una borsetta a una turista in un negozio di lusso in via Montenapoleone, nel cosiddetto Quadrilatero della moda, un furto che avrebbe fruttato loro ben 16mila euro, il valore dei contanti presenti all’interno. Ma è finita con le due denunciate e poi rilasciate.

È accaduto sabato pomeriggio nel negozio Dolce&Gabbana, dove due cittadine bulgare di 45 e 52 anni, senza fissa dimora in Italia ma che certamente si presentavano bene, piuttosto eleganti, una volta però all’interno del negozio di moda sono state bloccate dal personale di vigilanza. Avevano appena sottratto a una cliente 44enne, una turista proveniente dall’Azerbaijan, la sua Louis Vuitton che oltre al valore della borsa in sé conteneva pure una somma in contanti di circa 16 mila euro.

Non male come bottino, non fosse che per le due ladre l’illusione del colpo fortunato è durata pochissimo. Nel giro di pochi minuti da quando i vigilantes le hanno viste mettere le mani sulla borsetta della ignara turista, le due sono state bloccate e subito consegnate ad agenti della Polizia, che poi le hanno portate in Questura, identificate, denunciate per furto aggravato in concorso e poi però rilasciate su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il problema, infatti, è che per poterle trattenere, in base alla recente riiforma Cartabia, sarebbe servita la querela della derubata. Che invece, dal momento che la borsetta le era già stata restituita intatta, deve aver pensato bene di prendersi tutto il tempo necessario a decidere se quella denuncia avrà vogli di farla oppure no.