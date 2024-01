Fondi per le case popolari. Nasce il giardino terapeutico dedicato alla terza età

Nasce ad Assago il primo Healing garden, un giardino terapeutico dedicato al benessere della terza età. Sarà realizzato negli spazi comuni delle case comunali di via dei Caduti, per far rivivere i vecchi cortili e farli tornare a essere luoghi di incontri e socialità. Si ristruttureranno anche alcuni appartamenti comunali e un quadrilocale sarà trasformato in bilocale per andare incontro alle esigenze della popolazione. Sono queste le finalità del progetto di rigenerazione urbana voluto dall’amministrazione comunale che ha impegnato 180mila euro e con il quale sarà rigenerata una parte del patrimonio residenziale comunale e migliorato il decoro urbano. "La nostra Amministrazione non ha voluto perdere questa opportunità - dichiarano il vicesindaco Mario Burgazzi (nella foto, da sinistra) e l’assessore ai Lavori pubblici Marco La Rosa -. Grazie a questi interventi, oltre a evitare fenomeni di marginalizzazione e degrado urbano, svilupperemo un’area intergenerazionale dove la condivisione di spazi, la sistemazione di attrezzature appositamente pensate per la terza età, porteranno notevoli benefici fisici, mentali e attitudinali ai nostri anziani". Gli immobili interessati da questo progetto sono le case comunali di via dei Caduti angolo via 1° Maggio, nel centro storico. Saranno riqualificati interamente con il rifacimento degli impianti tecnologici, nuove pavimentazioni, nuovi bagni e nuove porte. Il cuore dell’intervento saranno i cortili: quello della singola palazzina A e quello comune ai due caseggiati. In una porzione della rigenerata area verde sarà realizzato il giardino terapeutico, uno spazio allestito con arredi dedicati agli anziani e utilizzabili per effettuare attività di fisioterapia stando all’aria aperta. Un parco giochi dedicato alla terza età in cui, vicino alla socializzazione e al divertimento, si affiancherà la cura della persona e della sua salute psicofisica.