Fondi per il Sud Milano. Sì da Città Metropolitana

Nuova linfa al progetto Smart Land Sud-Ovest Milano. Gli amministratori dei Comuni di Zibido San Giacomo, Binasco, Calvignasco, Casarile, Casorate Primo, Noviglio, Rosate e Vernate hanno firmato un protocollo d’intesa con Città Metropolitana, alla presenza del consigliere delegato allo Sviluppo economico Giorgio Mantoan. Attraverso una società specializzata, gli 8 enti sono impegnati a intercettare fondi da destinare a interventi pubblici, di carattere sovracomunale, in svariati settori: dallo sviluppo sostenibile alle iniziative per la famiglia, dall’inclusione all’istruzione fino alla mobilità. Con Città Metropolitana i Comuni avranno l’opportunità di dare maggiore concretezza agli interventi di Smart Land. Sotto la regia dell’ente capofila, ossia l’Amministrazione di Zibido, la collaborazione tra i municipi è iniziata lo scorso luglio e adesso ha compiuto un ulteriore passo avanti. "Siamo felici che Città Metropolitana dia valore alla capacità dei nostri Comuni di mettere insieme le forze per poter incidere in modo più efficace sul territorio", la sindaca di Zibido, Sonia Belloli.A. Z.