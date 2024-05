Fondazione Restelli, una giornata particolare

L’entusiasmo era lo stesso dei bambini quando vanno in gita con la scuola. La curiosità pure. Decine le foto scattate per immortalare una mattinata indimenticabile. Protagonisti cinquanta anziani ospiti della Fondazione Restelli di Rho che hanno visitato la Caserma Annarumma di via Cagni a Milano. Invitati da Paolo Barone, dirigente superiore, comandante del III Reparto mobile di Milano e dal vice sovrintendente Luigi Lettieri che ha organizzato la visita, gli anziani hanno raggiunto la caserma milanese dedicata ad Antonio Annarumma, agente ucciso a Milano negli anni di piombo in pullman.

"È stata una delle uscite più numerose con i nostri anziani - racconta Giuseppe Enrico Re, direttore generale della Fondazione - ma è anche la prima volta che viene offerta ai nostri ospiti della rsa l’opportunità di vivere un’esperienza all’esterno, insieme agli utenti degli alloggi di via Cadorna". A fare da “scorta” all’autobus degli anziani anche alcuni mezzi messi a disposizione dalla polizia di stato per il trasporto di carrozzine e deambulatori. I nonni accompagnati dall’equipe del servizio educativo e dalla responsabile della residenzialità assistita, Ada Carrera, hanno incontrato due cavalli della pattuglia ippomontata e il personale delle unità cinofile, hanno assistito all’esposizione dei mezzi da ordine pubblico. Il momento più emozionante è stato sicuramente l’incontro con Hope, Wispa e Raion, tre labrador accompagnati dai loro conduttori Alessandro, Kiyomi e Ruggero, membri attivi della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Ultima tappa in caserma è stata la visita al centro unico per le emergenze (il 112), per capire dal vivo come funziona. "I nostri ospiti hanno potuto assistere alla gestione di un’emergenza", ha raccontato Cecilia Gulisano, responsabile sanitario della struttura. Ro.Ramp.