Fondazione Le Vele, open day sui nuovi corsi professionali

Open day per conoscere la proposta formativa della nuova scuola professionale della “Fondazione Le Vele“ per l’anno accademico 2024/25. Sabato 13, dalle 10 alle 13, in via Tintoretto 3/5 saranno presentati i corsi per operatore grafico multimediale e operatore dei servizi e dei sistemi logistici offerti dalla nuova scuola professionale. Oltre a visitare il nuovo plesso scolastico, gli studenti e le famiglie avranno la possibilità di confrontarsi con altri ragazzi che hanno già intrapreso questi percorsi professionali e racconteranno la loro esperienza, sia formativa che professionale, con i vari sbocchi lavorativi dopo aver conseguito il diploma. Inoltre, per ulteriori approfondimenti sulle materie didattiche, la direttrice della Fondazione Le Vele Ets Livia Andolfi e i docenti della scuola risponderanno a tutti i dubbi dei futuri studenti.

Il sindaco Fabio Bottero (nella foto) commenta l’apertura della scuola professionale: "Raggiungiamo un traguardo importante per la nostra città e tutto il territorio. Ci abbiamo creduto e ci lavoriamo da anni con tenacia, insieme a tante realtà. Rispondiamo innanzitutto a un bisogno delle famiglie con i figli che dopo la scuola media desiderano intraprendere un percorso professionalizzante. Dall’altra parte – aggiunge il primo cittadino – accogliamo le sollecitazioni delle aziende con cui lavoriamo da anni per promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio a livello ambientale, economico e soprattutto sociale, e che in più occasioni hanno espresso la necessità di nuove forze specializzate". Fra.Gri.