Focus partite Iva. E Atm apre le porte

Nuovi appuntamenti per chi è in cerca di occupazione all’Afolmet Red Point, lo spazio di Afol Metropolitana all’interno del centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone. Venerdì, dalle 14 alle 16, è possibile partecipare all’appuntamento gratuito dedicato alle persone che vogliono avviare un’impresa o diventare liberi professionisti. Per chi invece è alla ricerca di consigli su come migliorare il curriculum vitae, l’appuntamento è per lunedì 30, dalle 14 alle 16. Durante l’evento, le persone potranno portare il proprio cv e ricevere gratuitamente indicazioni e consigli personalizzati: dagli errori da evitare nella sua stesura a come costruire un cv efficace sulla base delle competenze o della professionalità maturata. Per le giovani tra i 18 e i 30 anni che non lavorano e non studiano, l’appuntamento è con i laboratori gratuiti di orientamento del progetto GeCo. Per loro attività di gruppo e momenti individuali di colloquio per scoprire talenti e attitudini e orientarsi verso un percorso formativo o professionale. Gli incontri si tengono il 2 e il 9 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, presso il Centro Milano Donna Municipio 6, in viale Faenza 29 a Milano. È possibile partecipare scrivendo a orientamento@afolmet.it. Doppio appuntamento con le opportunità di lavoro a Merlata Bloom Milano. Martedì primo ottobre, dalle 10 alle 17, sarà possibile partecipare al recruiting Atm, al primo piano del mall. L’azienda dei trasporti è alla ricerca di diverse figure professionali, dai conducenti all’assistenza ai clienti. Mercoledì 2 ottobre, dalle 9.30 alle 14.30, sarà possibile partecipare al recruiting day dedicato ai brand e alle opportunità professionali che si possono trovare a Merlata Bloom Milano. Maggiori informazioni su Afolmet.it