Focus logistica. Iscrizioni aperte

Studiare per diventare un supertecnico della logistica e trovare lavoro nelle aziende di settore. Sono aperte le iscrizioni per il percorso gratuito di formazione tecnica superiore (IFTS) Smart Logistics Specialist, in partenza a fine gennaio, proposto da Afol Metropolitana e dal Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente di Lodi. Il corso, per giovani under 29 residenti in Lombardia che hanno conseguito il diploma di maturità o di tecnico nella formazione professionale, prepara la figura di tecnico esperto nella gestione della logistica distributiva e dei trasporti che opera all’interno di imprese di trasporti e di servizi logistici. Questo tipo di percorso formativo ha un elevato sbocco occupazionale, visto che quasi il 90% degli studenti delle precedenti edizioni ha trovato lavoro entro l’anno. Il percorso ha una durata di 1000 ore, di cui 450 di stage presso una delle aziende partner. Le lezioni alternano momenti di teoria a esercitazioni e analisi di casi di realtà aziendale, grazie all’esperienza sul campo dei docenti coinvolti. Un ruolo importante è svolto anche dalle testimonianze dirette dei responsabili aziendali coinvolti nelle attività formative. A conclusione del corso, a seguito del superamento degli esami finali, sarà rilasciato da Regione Lombardia il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore. Le lezioni si terranno presso il Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente in piazzale Forni 3 a Lodi, nella sede di Afol Metropolitana in via Strada Padana Superiore 2b a Cernusco sul Naviglio e presso altre sedi accreditate degli enti partner. Il corso prevede un massimo di 20 partecipanti. Per informazioni e modalità di iscrizioni www.cfpcons.lodi.it e www.afolmet.it oppure si può scrivere a formazione.est@afolmet.it entro il 5 gennaio 2024.