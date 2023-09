Flashmob per i 368 morti di 10 anni fa

Flashmob con i bambini e un concerto, martedì a Villa Burba, in occasione della “Giornata della memoria e dell’accoglienza”, che si celebra per ricordare e commemorare tutte le vittime dell’immigrazione. Il 3 ottobre 2013 in un naufragio al largo di Lampedusa persero la vita 368 persone. Bambini, donne e uomini che cercavano di raggiungere l’Europa per costruirsi un futuro in sicurezza. Il Comune, in collaborazione con il Comitato 3 ottobre, ha organizzato due momenti: alle 21 nel cortile d’onore di Villa Burba si terrà un flashmob con i bambini che sono invitati a portare le loro barchette di carta da casa. Poi alcuni musicisti della Accademia Mahler suoneranno brani di Bach e Mozart, attori del Teatro dell’Armadillo inviteranno a deporre nella fontana alcune barche di carta. Un gesto simbolico, per evocare i tanti sbarchi. Ro.Ramp.