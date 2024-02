Flash mob “One billion rising” contro la violenza sulle donne

Torna "One billion rising", l’evento internazionale contro la violenza sulle donne. Oggi, alle 16.30 in piazza Primo Maggio, dove sono allestiti i "panuelos rojos" in memoria delle vittime di femminicidio, si terrà il flashmob a cura di VentunesimoDonna, in sinergia con altre associazioni. "One Billion Rising" è un’iniziativa avviata nel 2012 dall’attivista Eve Ensler. Il titolo fa riferimento a un dato allarmante: una donna su tre, nel corso della propria vita, subisce violenze.