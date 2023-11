Flash mob in nome della pace cittadini e associazioni in campo

"Ogni guerra è una sconfitta. E in questo modo non si risolve nulla. Tutto si risolve con la pace, con il dialogo". Le parole di Papa Francesco hanno aperto il flashmob, organizzato dal circolo cusanese di Legambiente. Un sit in che si è svolto davanti al santuario di piazza XXV Aprile, che ha visto la partecipazione di numerose associazioni e di cittadini con bandiere, cartelloni e con lumini che, una volta accesi, hanno formato la parola "pace". Alla manifestazione ha preso parte anche il sindaco Valeria Lesma.