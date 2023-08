Milano, l’appello di una mamma: “Ci hanno rubato il fiocco nascita, aiutateci a ritrovarlo”

Milano – Chiunque abbia avuto dei bambini lo sa: l’emozione di appendere il fiocco nascita al portone di casa per dare il lieto annuncio a tutti i vicini e a chiunque passi davanti, è unica. E unico è il sentimento di dolcezza che si prova quando quel fiocco nascita, dopo qualche giorno, si stacca dal portone e si riattacca in cameretta. Un sentimento che però purtroppo la milanese Marta Stella non può (per ora) provare perché la nuvoletta di panno che annunciava la nascita della figlia Margherita le è stato rubato. E ora lei lancia un appello sui social, appello promosso anche dalla famosa pagina Facebook Semplicemente Milano di Andrea Cherchi.

“Buongiorno, ci hanno rubato qualche giorno fa il fiocco nascita di nostra figlia nata da 10 giorni. Era appeso all’interno del nostro palazzo in corso di Porta Vittoria. Siamo senza parole! Chiunque lo vedesse in un cassonetto o per strada può inviarmi una segnalazione su Instagram a @martastella87 Grazie a tutt*”.