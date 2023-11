Finti operai, anziani truffati

Sono stati derubati di circa 150 euro in contanti e di diversi gioielli. Si sono fidati di quei tre tecnici, che hanno suonato alla porta, spiegando di dover effettuare un inervento condominiale. Invece, quella era una banda di truffatori. Una coppia di anziani, che abita in via Emilia, è stata raggirata da tre uomini, che si sono finti degli operai che dovevano svuotare i caloriferi del loro appartamento. "Ci manda l’amministratore", è stata la frase magica che ha fatto aprire tutte le porte di casa. I tre, vestiti con una tuta da lavoro, hanno anche inventato una storia ai malcapitati per giustificare il loro arrivo e il loro necessario ingresso nell’alloggio.

Ai due anziani hanno infatti raccontato di dover togliere l'acqua dai termosifoni a causa di una contaminazione, che avrebbe potuto provocare problemi alla salute degli inquilini del palazzo. La coppia si è così fidata e ha fatto entrare due ladri in casa, mentre un terzo è rimasto sul pianerottolo, probabilmente per controllare che nessuno dei vicini lanciasse l'allarme. La banda se ne è andata con un bottino fatto di soldi e diversi monili d'oro: due catenine, un braccialetto e un anello. Quando gli anziani hanno scoperto che l'amministratore non aveva mandato nessun tecnico e la contaminazione era fasulla, hanno capito di essere stati raggirati e derubati. La coppia ha così chiamato i carabinieri per denunciare quanto accaduto.