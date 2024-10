Sacchi di spazzatura incendiati a Fino Mornasco: denunciato 21enne incensurato

Fino Mornasco (Como) – Un 21enne incensurato è stato denunciato in stato di libertà per incendi dolosi avvenuti a Fino Mornasco, nel Comasco. L'indagine, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, ha permesso di individuare il responsabile grazie all'analisi di immagini di videosorveglianza, testimonianze e confronti fotografici. L'uomo è stato immortalato dai sistemi di sorveglianza e riconosciuto da alcuni testimoni.

Il primo episodio risale alla notte del 12 dicembre scorso, quando in Via XXV Aprile è stato incendiato un contenitore della spazzatura posto lungo la strada da un residente. Il secondo episodio si è verificato il 12 aprile di quest'anno in Via Scalabrini, dove sono stati dati alle fiamme dei sacchi della spazzatura che hanno coinvolto un armadio contenente i contatori del gas metano di una azienda della zona. I due eventi hanno generato forte preoccupazione tra i cittadini, con il secondo episodio che ha sollevato il timore di possibili atti intimidatori verso le ditte del territorio.