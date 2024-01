Finiti i lavori per lo skate park a Cascina Gatti

Con dieci anni di ritardo, sono terminati i lavori di realizzazione del primo skate park di Sesto. Si trova in via Molino Tuono, a Cascina Gatti. Con una progettazione partita all’epoca della Giunta Chittò, insieme a un gruppo di allora adolescenti insieme all’Informagiovani e ad alcuni tecnici del municipio e non solo, la struttura ha visto la luce soltanto adesso, tra bonifiche, rinvii e progetti rimaneggiati più volte.

A fine mese in Consiglio sarà approvato il regolamento d’uso e poi lo skate park sarà aperto al pubblico. Almeno ufficialmente, dato che già in questi giorni numerosi ragazzi stanno provando l’impianto nonostante l’attuale divieto d’accesso. "Il parco è accessibile. L’area in questione è finita, ma non aperta ancora. Poi ognuno fa quello che vuole come sempre - commenta l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Il nuovo parco urbano Bergamella, sotto la nostra azione di riqualificazione urbana, è ormai una realtà. Dopo la ciclabile che collega il parco con quello Adriano di Milano, l’illuminazione dei percorsi pedonali e ciclabili, le nuove piante, l’interramento di parte dell’elettrodotto, adesso lo skate park rappresenta la prima di una serie di aree attrezzate". Con una superficie di 900 metri quadri, inserita in un’area verde di 3mila metri quadrati, l’impianto è costato 232.800 euro. Residenti e non solo tirano un sospiro di sollievo a metà: finalmente il progetto è stato portato a termine, ma per molti resta "sempre incomprensibile la posizione di un luogo di aggregazione sotto il traliccio dell’ alta tensione e vicino agli impianti di trattamento fanghi e all’inceneritore". Il parco è ancora da completare. "Il prossimo obiettivo è il completamento della terrazza Bergamina con l’area giochi", annuncia Lamiranda.La.La.