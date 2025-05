Finali nazionali:. Rhythmic’s Team brilla sul podio

Grandi risultati per la Rhythmic’s Team nelle finali nazionali Libertas di ginnastica ritmica. Nei giorni scorsi si sono svolte le finali nazionali del circuito Libertas a Porto San Giorgio. A rappresentare la Rhythmic’s Team di Arese è stato un gruppo di ginnaste che ha guadagnato medaglie d’oro e di argento. Il primo appuntamento nazionale ha visto brillare la ginnasta Clelia, che ha conquistato il primo posto assoluto al corpo libero e ha sfiorato il podio con un eccellente quarto posto.

La ginnasta Emma si è aggiudicata due medaglie d’oro nelle specialità palla e nastro. Stessi risultati per Matilde, che ha trionfato con due ori in nastro e clavette. Ottime performance anche per Rebecca: per lei due argenti in nastro e clavette. "Esprimiamo orgoglio per l’impegno e la crescita delle atlete". G.N.