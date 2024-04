Filt-Cgil e Uiltrasporti contro le precettazioni

Filt-Cgil e Uiltrasporti non ci stanno: con una nota congiunta contestano le precettazioni disposte dalla Prefettura in occasione dello sciopero generale di domani – quando Milano ospiterà il primo dei tre giorni del G7 dei Trasporti nonché la partita di Europa League tra il Milan e la Roma – e invitano i lavoratori Atm a partecipare ad un presidio che si terrà dalle 16 alle 18 in largo 11 Settembre. "Questo sciopero – si legge nella nota congiunta – riveste un alto significato e si pone obiettivi fortemente sfidanti e fondamentali: zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale ed un nuovo modello sociale.

Filt e Uiltrasporti a Milano, dimostrando grande senso di responsabilità, avevano previsto l’adesione dei lavoratori del trasporto pubblico dalle 20 alle 24, uniche 4 ore disponibili dovendo rispettare le fasce di garanzia e le disposizioni della Commissione di Garanzia. Nonostante ciò è arrivata la precettazione della Prefettura, la seconda in pochi mesi per i lavoratori del settore. Paradossale, imbarazzante, davanti alle oltre mille vittime che si contano ogni anno, non poter scioperare per la sicurezza sul lavoro per garantire la possibilità di assistere ad una partita di calcio". Gi.An.