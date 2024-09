Film di qualità, rassegne e sconti. Il cinema sotto casa sfida i multisala

Film dei grandi festival cinematografici, rassegne per ragazzi, sconti e proiezioni pomeridiane per gli anziani. Così il cinema "Troisi" di San Donato combatte la concorrenza dei multisala e continua ad offrire al pubblico una proposta culturale apprezzata e di livello. A credere fin dall’inizio nelle sue potenzialità è stato Domenico Dinoia, che da tempo lo gestisce, in accordo col Comune, attraverso la società Progetto Lumiére.

Proprio "il coraggio e la devozione verso la sala Massimo Troisi di San Donato Milanese e la sala Palestrina di Milano, che guida e di cui segue la direzione artistica assieme al suo gruppo di lavoro" sono valsi a Dinoia il premio Carlo Lizzani, ricevuto dalle mani di Sergio Castellitto durante l’ultima edizione del Festival del cinema di Venezia.

Una passione per il grande schermo, quella del 71enne Dinoia, esplosa fin dalla tenera età.

"Da ragazzino abitavo in Basilicata; mio zio lavorava come maschera in un cinema, dove potevo entrare gratis e godermi tutto ciò che era in programma. Erano i tempi di Ercole e Maciste, ma anche dei western spaghetti". Trasferitosi a Milano, Dinoia ha continuato a coltivare il suo interesse, contribuendo ad avviare e consolidare l’attività di alcune sale cittadine, come l’Ariston di San Giuliano e il De Sica di Peschiera Borromeo.

Esperienze che poi si sono chiuse ma che hanno rappresentato un punto di partenza per nuove avventure. Come il Troisi, appunto, che è in attività dal 1998 e nel 2011 si è arricchito di una seconda sala. Pellicole in arrivo dai festival più rinomati (Cannes e Venezia), film di animazione per famiglie, incontri con attori e registi.

È questa la formula di un cinema che richiama pubblico anche da fuori città. "I prezzi? Al massimo 8 euro a persona, con possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti. Gli sconti per gli anziani vengono applicati anche il sabato e la domenica, non solo in settimana".

A Domenico Dinoia sarà dedicata la serata "Festeggia con noi il premio Lizzani", in programma domani alle 21 al Troisi.

Durante l’evento verrà proiettato "Last film show", con ingresso gratuito. Sarà presente il sindaco Francesco Squeri.