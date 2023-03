Milano, Filippo Tortu corre più veloce della metropolitana

Milano – Più veloce della luce no, ma della metropolitana sì. A vincere la sfida con la macchina questa volta è stato l’uomo. Non un uomo qualunque ovviamente ma l’atleta Filippo Tortu, nonchè primo primo velocista italiano a scendere sotto il muro dei 10 secondi nei 100 metri.

Per coprire la distanza tra Cordusio e Duomo, il tratto più breve della metropolitana a Milano, ha impiegato 1 minuto e 19 secondi, sufficienti non solo a coprire la distanza di circa 300 metri che separa le due centralissime stazioni della rossa ma anche a scendere e risalire dal metrò sul quale lo aspettava comodamente seduto Alessandro Cattelan, che ha dunque “perso” la sfida. Il divertente video è stato mandato in onda durante la trasmissione di Rai Due “Stasera c’è Cattelan” e pubblicato sulle pagine Instagram dei due protagonisti.